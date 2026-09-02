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Marktbericht

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen

Der STOXX 50 verzeichnete letztendlich Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1,410.00 EUR -44.40 EUR -3.05 %
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BP plc (British Petrol)
6.30 EUR -0.02 EUR -0.24 %
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Intesa Sanpaolo S.p.A.
6.72 EUR 0.04 EUR 0.64 %
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London Stock Exchange (LSE)
99.46 EUR -4.19 EUR -4.04 %
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Nestlé SA (Nestle)
82.70 EUR -0.65 EUR -0.78 %
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RELX PLC (ex Reed Elsevier)
29.00 EUR -1.18 EUR -3.91 %
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Rheinmetall AG
1,071.00 EUR -22.20 EUR -2.03 %
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Richemont
196.95 EUR -4.05 EUR -2.01 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
380.30 EUR 9.30 EUR 2.51 %
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SAP SE
185.52 EUR 4.52 EUR 2.50 %
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Siemens AG
271.20 EUR -2.40 EUR -0.88 %
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Siemens Energy AG
145.30 EUR 3.52 EUR 2.48 %
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Unilever PLC
55.52 EUR 0.08 EUR 0.14 %
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Indizes
Stoxx Europe 50
5,423.01 EUR 13.71 EUR 0.25 %
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Am Donnerstag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,32 Prozent höher bei 5.426,86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5.408,29 Zählern und damit 0,019 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.409,30 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5.433,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.397,25 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,785 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 5.467,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.152,04 Punkte taxiert. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 4.548,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,47 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,85 Prozent auf 88,98 GBP), RELX (+ 3,32 Prozent auf 26,75 GBP), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 145,40 EUR) und Roche (+ 2,09 Prozent auf 356,50 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF), Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1.070,20 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 270,60 EUR), Unilever (-1,04 Prozent auf 47,33 GBP) und Nestlé (-1,00 Prozent auf 77,84 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 18.468.430 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 553,229 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,68 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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