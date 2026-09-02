Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit grünen Vorzeichen
Der STOXX 50 verzeichnete letztendlich Kursgewinne.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag tendierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 0,32 Prozent höher bei 5.426,86 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5.408,29 Zählern und damit 0,019 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5.409,30 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5.433,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.397,25 Punkten verzeichnete.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,785 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Stand von 5.467,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der STOXX 50 auf 5.152,04 Punkte taxiert. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 4.548,44 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,47 Prozent aufwärts. Das STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5.572,96 Punkte. 4.674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3,85 Prozent auf 88,98 GBP), RELX (+ 3,32 Prozent auf 26,75 GBP), SAP SE (+ 2,28 Prozent auf 185,58 EUR), Siemens Energy (+ 2,22 Prozent auf 145,40 EUR) und Roche (+ 2,09 Prozent auf 356,50 CHF). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-3,11 Prozent auf 183,65 CHF), Rheinmetall (-1,85 Prozent auf 1.070,20 EUR), Siemens (-1,17 Prozent auf 270,60 EUR), Unilever (-1,04 Prozent auf 47,33 GBP) und Nestlé (-1,00 Prozent auf 77,84 CHF).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 18.468.430 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 553,229 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick
Im STOXX 50 verzeichnet die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,68 Prozent.
Redaktion finanzen.net
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