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STOXX-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen

03.07.26 09:27 Uhr
Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen | finanzen.net

Der STOXX 50 bleibt auch am fünften Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Stoxx Europe 50
5.468,1 PKT 21,7 PKT 0,40%
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Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 09:10 Uhr um 0,51 Prozent fester bei 5.473,93 Punkten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,158 Prozent fester bei 5.454,99 Punkten, nach 5.446,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5.454,99 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.473,93 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 2,42 Prozent. Vor einem Monat, am 03.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5.152,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 4.967,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.07.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4.485,73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,42 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.473,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Zählern markiert.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Airbus SE (+ 2,01 Prozent auf 208,10 EUR), Siemens (+ 1,91 Prozent auf 282,20 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,55 Prozent auf 86,24 CHF), Siemens Energy (+ 1,11 Prozent auf 167,66 EUR) und Rolls-Royce (+ 1,07 Prozent auf 14,91 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 1.101,80 EUR), SAP SE (-0,69 Prozent auf 140,74 EUR), BAT (-0,41 Prozent auf 46,15 GBP), Nestlé (-0,40 Prozent auf 84,11 CHF) und Roche (-0,38 Prozent auf 340,20 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Im STOXX 50 sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 707.794 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 632,702 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,11 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nito / Shutterstock.com

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