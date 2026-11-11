Gute Stimmung in Europa: Zum Start des Mittwochshandels Pluszeichen im STOXX 50

STOXX 50-Kursverlauf

11.11.26 09:27 Uhr

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den STOXX 50 auch aktuell aufwärts.

Der STOXX 50 springt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,78 Prozent auf 5.506,72 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,070 Prozent fester bei 5.467,78 Punkten in den Handel, nach 5.463,95 Punkten am Vortag.

Bei 5.467,78 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5.513,60 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5.305,21 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 5.548,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4.846,26 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5.572,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.674,85 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,31 Prozent auf 128,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,44 Prozent auf 70,66 CHF), Siemens (+ 2,34 Prozent auf 277,90 EUR), Rio Tinto (+ 1,91 Prozent auf 64,44 GBP) und BP (+ 1,63 Prozent auf 5,61 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil RELX (-0,44 Prozent auf 29,59 GBP), Rheinmetall (-0,42 Prozent auf 849,70 EUR), Enel (-0,41 Prozent auf 9,82 EUR), Zurich Insurance (-0,38 Prozent auf 634,00 CHF) und GSK (-0,31 Prozent auf 19,11 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 965.580 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 517,925 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net