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Kursentwicklung

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen

Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX am Nachmittag steigen

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ATOSS Software AG
88.20 EUR 1.40 EUR 1.61 %
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Deutsche Telekom AG
25.23 EUR 0.04 EUR 0.16 %
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EVOTEC SE
2.62 EUR 0.08 EUR 3.23 %
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freenet AG
22.20 EUR -0.14 EUR -0.63 %
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HENSOLDT
80.48 EUR 0.92 EUR 1.16 %
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Nordex AG
36.40 EUR -0.02 EUR -0.05 %
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OHB SE
172.20 EUR 17.00 EUR 10.95 %
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PVA TePla AG
30.40 EUR 0.08 EUR 0.26 %
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SAP SE
196.94 EUR 0.46 EUR 0.23 %
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Sartorius AG Vz.
250.80 EUR -1.20 EUR -0.48 %
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Siltronic AG
71.70 EUR 0.15 EUR 0.21 %
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SMA Solar AG
62.65 EUR -0.20 EUR -0.32 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
61.80 EUR -0.05 EUR -0.08 %
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TeamViewer
7.02 EUR 0.06 EUR 0.79 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
27.00 EUR 0.52 EUR 1.96 %
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Indizes
TecDAX
3,996.38 EUR 7.58 EUR 0.19 %
News | Analysen

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,78 Prozent auf 4.019,87 Punkte an. Damit sind die enthaltenen Werte 561,644 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4.009,11 Zählern und damit 0,509 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3.988,80 Punkte).

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.992,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4.038,73 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche stieg der TecDAX bereits um 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 14.09.2026, wies der TecDAX 3.960,75 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.847,39 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.646,41 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,91 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4.284,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.322,31 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die Top-Aktien im TecDAX sind derzeit OHB SE (+ 9,85 Prozent auf 171,80 EUR), EVOTEC SE (+ 9,25 Prozent auf 2,67 EUR), Sartorius vz (+ 3,62 Prozent auf 260,40 EUR), PVA TePla (+ 3,09 Prozent auf 31,40 EUR) und HENSOLDT (+ 2,42 Prozent auf 81,10 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil Nordex (-1,22 Prozent auf 35,76 EUR), Siltronic (-0,95 Prozent auf 72,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,81 Prozent auf 61,55 EUR), SMA Solar (-0,48 Prozent auf 62,25 EUR) und ATOSS Software (-0,34 Prozent auf 88,20 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2.948.869 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 9,01 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
08.10.26 SAP SE Neutral UBS AG
22.09.26 SAP SE Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 SAP SE Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP SE Neutral UBS AG

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