Index im Fokus

Der LUS-DAX macht derzeit Gewinne.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,23 Prozent fester bei 25.801,00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25.942,00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.794,00 Zählern.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 25.213,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26.091,00 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, lag der LUS-DAX bei 23.315,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 3,47 Prozent auf 50,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,19 Prozent auf 130,70 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 30,79 EUR), Airbus SE (+ 2,35 Prozent auf 202,50 EUR) und Siemens (+ 2,05 Prozent auf 271,45 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen SAP SE (-2,34 Prozent auf 189,38 EUR), Henkel vz (-2,25 Prozent auf 85,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,76 Prozent auf 37,88 EUR), Fresenius SE (-1,31 Prozent auf 52,73 EUR) und Hannover Rück (-1,29 Prozent auf 290,20 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.397.968 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,67 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net