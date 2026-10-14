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DAX-Performance

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX in Grün

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX in Grün

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
152.95 EUR 0.20 EUR 0.13 %
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BASF
52.50 EUR 1.19 EUR 2.32 %
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Deutsche Telekom AG
25.18 EUR -0.01 EUR -0.04 %
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Hannover Rück
268.60 EUR -0.60 EUR -0.22 %
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Infineon AG
57.00 EUR 0.69 EUR 1.23 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.59 EUR -0.26 EUR -0.65 %
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MTU Aero Engines AG
355.10 EUR 2.40 EUR 0.68 %
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Rheinmetall AG
983.70 EUR 30.10 EUR 3.16 %
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RWE AG St.
59.02 EUR -0.36 EUR -0.61 %
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SAP SE
197.80 EUR 1.32 EUR 0.67 %
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Siemens Energy AG
141.30 EUR -2.94 EUR -2.04 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.24 EUR -0.18 EUR -0.26 %
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Vonovia SE
17.01 EUR 0.36 EUR 2.13 %
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Zalando
23.82 EUR -0.78 EUR -3.17 %
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Indizes
DAX 40
25,407.58 EUR 147.68 EUR 0.58 %
News | Analysen

Um 12:08 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,61 Prozent fester bei 25.413,98 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,098 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,246 Prozent fester bei 25.322,08 Punkten, nach 25.259,90 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 25.423,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.279,23 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,821 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 14.09.2026, den Wert von 25.440,81 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, bei 25.147,03 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, stand der DAX bei 24.236,94 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,56 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 2,78 Prozent auf 979,90 EUR), Vonovia SE (+ 2,75 Prozent auf 16,98 EUR), MTU Aero Engines (+ 2,26 Prozent auf 357,00 EUR), BASF (+ 2,04 Prozent auf 52,47 EUR) und Infineon (+ 1,45 Prozent auf 56,81 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Zalando (-1,07 Prozent auf 24,12 EUR), Hannover Rück (-1,04 Prozent auf 266,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 68,40 EUR), Siemens Energy (-0,64 Prozent auf 142,14 EUR) und RWE (-0,41 Prozent auf 59,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1.834.746 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 224,446 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,74 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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09.10.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
09.10.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.10.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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