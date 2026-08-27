Gute Stimmung in Frankfurt: DAX letztendlich fester

Kursverlauf

28.08.26 17:57 Uhr

Der DAX machte am Abend Gewinne.

Der DAX verbuchte im XETRA-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,82 Prozent auf 26.583,35 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,186 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,483 Prozent auf 26.494,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.367,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26.618,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.467,36 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 1,89 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der DAX mit 25.464,01 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25.092,25 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.039,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell BMW (+ 4,50 Prozent auf 62,64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3,23 Prozent auf 77,42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,96 Prozent auf 46,95 EUR), RWE (+ 2,32 Prozent auf 59,10 EUR) und Brenntag SE (+ 2,05 Prozent auf 61,74 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1,59 Prozent auf 1.154,60 EUR), Scout24 (-0,98 Prozent auf 80,45 EUR), Fresenius SE (-0,75 Prozent auf 45,86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,52 Prozent auf 39,92 EUR) und Vonovia SE (-0,48 Prozent auf 19,85 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 5.010.418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 219,608 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Mitglieder auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net