Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schließt in der Gewinnzone

DAX-Entwicklung

02.11.26 17:57 Uhr

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,64 Prozent höher bei 25.982,87 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,143 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,060 Prozent schwächer bei 25.802,74 Punkten, nach 25.818,21 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.022,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25.741,57 Punkten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX lag noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 25.231,20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 25.629,24 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23.958,30 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,88 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.863,81 Zählern.

Die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit MTU Aero Engines (+ 5,01 Prozent auf 345,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,05 Prozent auf 156,55 EUR), Infineon (+ 2,85 Prozent auf 52,00 EUR), adidas (+ 2,55 Prozent auf 172,85 EUR) und Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1.000,00 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 313,60 EUR), RWE (-1,77 Prozent auf 56,52 EUR), Bayer (-1,11 Prozent auf 50,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,84 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7.563.171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 238,500 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net