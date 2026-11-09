Gute Stimmung in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Index-Performance

09.11.26 17:57 Uhr

Am Montagabend zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Am Montag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 1,72 Prozent höher bei 26.265,56 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 2,146 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,020 Prozent auf 25.815,30 Punkte an der Kurstafel, nach 25.820,36 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 26.276,09 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.793,06 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der DAX noch bei 25.087,27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der DAX einen Wert von 26.319,45 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der DAX auf 23.569,96 Punkte taxiert.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,03 Prozent zu Buche. Bei 26.692,90 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 6,27 Prozent auf 48,63 EUR), Siemens Energy (+ 5,08 Prozent auf 124,10 EUR), Airbus SE (+ 4,96 Prozent auf 206,10 EUR), Rheinmetall (+ 4,02 Prozent auf 845,40 EUR) und Commerzbank (+ 3,90 Prozent auf 39,70 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Siemens Healthineers (-3,36 Prozent auf 43,16 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,98 Prozent auf 40,97 EUR), Symrise (-2,06 Prozent auf 94,36 EUR), Deutsche Börse (-1,56 Prozent auf 315,00 EUR) und Hannover Rück (-1,37 Prozent auf 289,00 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.884.881 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 237,935 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,32 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net