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DAX im Blick

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

Der DAX ging im Plus aus dem Dienstagshandel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.95 EUR 1.65 EUR 1.15 %
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Airbus SE
187.66 EUR -2.14 EUR -1.13 %
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Brenntag SE
60.30 EUR 1.12 EUR 1.89 %
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Continental AG
68.54 EUR -0.56 EUR -0.81 %
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Daimler Truck
40.78 EUR -0.51 EUR -1.24 %
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Deutsche Telekom AG
26.48 EUR -0.40 EUR -1.49 %
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Henkel KGaA Vz.
73.00 EUR 0.48 EUR 0.66 %
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HOCHTIEF AG
412.60 EUR 10.40 EUR 2.59 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.55 EUR 0.20 EUR 0.50 %
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Merck KGaA
138.20 EUR 2.50 EUR 1.84 %
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MTU Aero Engines AG
364.90 EUR -6.20 EUR -1.67 %
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Rheinmetall AG
953.40 EUR -29.20 EUR -2.97 %
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SAP SE
187.10 EUR 1.98 EUR 1.07 %
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Volkswagen (VW) St.
68.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
DAX 40
25,449.19 EUR 194.98 EUR 0.77 %
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Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,82 Prozent fester bei 25.461,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,094 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,541 Prozent auf 25.390,75 Punkte an der Kurstafel, nach 25.254,21 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 25.522,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.354,84 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26.046,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.07.2026, wies der DAX einen Stand von 25.817,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.10.2025, lag der DAX noch bei 24.378,29 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,76 Prozent nach oben. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.618,74 Punkten. Bei 21.863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Continental (+ 2,81 Prozent auf 70,94 EUR), Brenntag SE (+ 2,56 Prozent auf 60,86 EUR), HOCHTIEF (+ 2,54 Prozent auf 412,40 EUR), Henkel vz (+ 2,32 Prozent auf 73,32 EUR) und Merck (+ 2,17 Prozent auf 139,00 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-2,77 Prozent auf 953,00 EUR), Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,41 EUR), MTU Aero Engines (-1,24 Prozent auf 365,70 EUR), Airbus SE (-0,67 Prozent auf 187,90 EUR) und Daimler Truck (-0,41 Prozent auf 40,91 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im DAX

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.499.712 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 213,573 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,65 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PhotoSTS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
10.09.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.09.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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