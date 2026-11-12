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Index im Blick

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne

Heute zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
177.45 EUR -0.20 EUR -0.11 %
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Allianz
470.30 EUR 3.30 EUR 0.71 %
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Brenntag SE
59.66 EUR 0.46 EUR 0.78 %
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Deutsche Telekom AG
26.58 EUR 0.48 EUR 1.84 %
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E.ON SE
19.04 EUR 0.20 EUR 1.06 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.76 EUR -0.26 EUR -0.65 %
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GEA
69.85 EUR -3.10 EUR -4.25 %
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HOCHTIEF AG
375.00 EUR 1.00 EUR 0.27 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.80 EUR -0.60 EUR -1.45 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
585.20 EUR 11.40 EUR 1.99 %
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Rheinmetall AG
771.00 EUR -32.50 EUR -4.04 %
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SAP SE
212.75 EUR 1.95 EUR 0.93 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.60 EUR -2.08 EUR -2.99 %
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Zalando
28.55 EUR 0.78 EUR 2.81 %
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Indizes
DAX 40
26,771.88 EUR 109.11 EUR 0.41 %
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Zum Handelsschluss legte der DAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 26.816,06 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,183 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,929 Prozent fester bei 26.910,57 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.662,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 27.001,67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.671,45 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 3,88 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 25.277,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, notierte der DAX bei 26.331,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der DAX-Kurs bei 24.381,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,28 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27.001,67 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.863,81 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zalando (+ 2,56 Prozent auf 28,46 EUR), HOCHTIEF (+ 2,30 Prozent auf 382,60 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und EON SE (+ 1,75 Prozent auf 19,15 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil GEA (-4,31 Prozent auf 70,00 EUR), Brenntag SE (-3,33 Prozent auf 57,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,06 Prozent auf 39,56 EUR), Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,36 Prozent auf 67,72 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 6.776.828 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Mit 7,17 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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