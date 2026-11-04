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Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der DAX hält am Mittwoch an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
167.60 EUR 0.55 EUR 0.33 %
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Bayer
52.44 EUR 0.56 EUR 1.08 %
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Commerzbank
39.01 EUR 1.16 EUR 3.06 %
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Continental AG
68.22 EUR 1.72 EUR 2.59 %
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Deutsche Bank AG
31.40 EUR 1.04 EUR 3.41 %
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Deutsche Börse AG
313.40 EUR -0.10 EUR -0.03 %
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Hannover Rück
288.20 EUR -2.60 EUR -0.89 %
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Heidelberg Materials
167.70 EUR 11.40 EUR 7.29 %
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Rheinmetall AG
978.70 EUR -26.10 EUR -2.60 %
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SAP SE
206.30 EUR 0.40 EUR 0.19 %
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Siemens Energy AG
130.44 EUR 0.70 EUR 0.54 %
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Siemens Healthineers AG
43.16 EUR -0.15 EUR -0.35 %
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Symrise AG
92.48 EUR -1.40 EUR -1.49 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.66 EUR 0.90 EUR 1.31 %
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Vonovia SE
16.52 EUR 0.22 EUR 1.32 %
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Indizes
DAX 40
25,979.99 EUR 115.37 EUR 0.45 %
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Am Mittwoch steht der DAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,34 Prozent im Plus bei 25.952,07 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,155 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,094 Prozent auf 25.888,93 Punkte an der Kurstafel, nach 25.864,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25.876,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.962,77 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 0,579 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 25.231,20 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 26.202,35 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Wert von 23.949,11 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 5,76 Prozent. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.863,81 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 6,93 Prozent auf 167,40 EUR), Continental (+ 6,21 Prozent auf 71,10 EUR), Deutsche Bank (+ 3,00 Prozent auf 31,38 EUR), Commerzbank (+ 2,63 Prozent auf 38,99 EUR) und Bayer (+ 2,12 Prozent auf 52,94 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-1,71 Prozent auf 987,60 EUR), Symrise (-0,96 Prozent auf 92,50 EUR), Siemens Healthineers (-0,78 Prozent auf 43,01 EUR), Deutsche Börse (-0,76 Prozent auf 312,20 EUR) und Hannover Rück (-0,75 Prozent auf 289,40 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 503.669 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,653 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
03.11.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
30.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.

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