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LUS-DAX-Performance im Fokus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Am zweiten Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
81.00 EUR -1.30 EUR -1.58 %
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BMW AG
57.20 EUR -0.48 EUR -0.83 %
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Commerzbank
37.71 EUR 0.64 EUR 1.73 %
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Deutsche Telekom AG
25.14 EUR 0.22 EUR 0.88 %
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Henkel KGaA Vz.
77.38 EUR -0.70 EUR -0.90 %
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HOCHTIEF AG
381.20 EUR 11.00 EUR 2.97 %
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Infineon AG
52.81 EUR 2.11 EUR 4.16 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.08 EUR -1.39 EUR -3.35 %
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Rheinmetall AG
1,023.80 EUR -7.40 EUR -0.72 %
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SAP SE
213.85 EUR 1.05 EUR 0.49 %
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Siemens AG
266.70 EUR 5.70 EUR 2.18 %
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Siemens Energy AG
128.92 EUR 5.10 EUR 4.12 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.36 EUR -0.84 EUR -1.21 %
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Vonovia SE
16.56 EUR -0.06 EUR -0.33 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,634.00 EUR 261.00 EUR 1.03 %
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Der LUS-DAX springt im XETRA-Handel um 15:54 Uhr um 0,81 Prozent auf 25.579,00 Punkte an.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25.316,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.595,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.547,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 27.07.2026, einen Stand von 25.475,00 Punkten. Der LUS-DAX lag vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 24.316,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,12 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,06 Prozent auf 128,16 EUR), Infineon (+ 3,57 Prozent auf 51,99 EUR), HOCHTIEF (+ 1,94 Prozent auf 378,20 EUR), Siemens (+ 1,55 Prozent auf 265,45 EUR) und Commerzbank (+ 1,32 Prozent auf 37,67 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,08 Prozent auf 40,10 EUR), Beiersdorf (-2,99 Prozent auf 80,60 EUR), Rheinmetall (-1,24 Prozent auf 1.021,40 EUR), BMW (-0,90 Prozent auf 57,22 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-0,84 Prozent auf 68,74 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3.041.666 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 239,629 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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