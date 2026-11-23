XETRA-Handel im Fokus

Der LUS-DAX verzeichnet am Montag Kursanstiege.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 2,13 Prozent höher bei 25.248,00 Punkten.

Bei 24.838,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25.265,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25.150,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 26.111,00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.232,00 Punkte.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 2,78 Prozent zu Buche. Bei 27.000,00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 7,81 Prozent auf 48,99 EUR), Siemens Energy (+ 6,37 Prozent auf 125,86 EUR), HOCHTIEF (+ 5,09 Prozent auf 355,20 EUR), Siemens (+ 3,57 Prozent auf 263,75 EUR) und Rheinmetall (+ 3,24 Prozent auf 715,90 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Deutsche Börse (-1,71 Prozent auf 309,70 EUR), Deutsche Telekom (-1,14 Prozent auf 26,04 EUR), BMW (-0,97 Prozent auf 52,94 EUR), Bayer (-0,94 Prozent auf 52,86 EUR) und Henkel vz (-0,75 Prozent auf 85,08 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3.912.227 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207,374 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,96 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net