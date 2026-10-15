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LUS-DAX im Blick

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus

Der LUS-DAX verbuchte letztendlich Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.65 EUR 0.31 EUR 1.22 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.60 EUR 2.10 EUR 5.6 %
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Henkel KGaA Vz.
76.88 EUR 0.20 EUR 0.26 %
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HOCHTIEF AG
370.60 EUR -11.40 EUR -2.98 %
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Infineon AG
52.06 EUR -2.65 EUR -4.84 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
39.85 EUR 0.35 EUR 0.89 %
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Rheinmetall AG
1,030.60 EUR 48.70 EUR 4.96 %
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RWE AG St.
57.92 EUR -0.94 EUR -1.60 %
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SAP SE
200.50 EUR 3.56 EUR 1.81 %
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Scout24
78.25 EUR 3.40 EUR 4.54 %
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Siemens AG
268.85 EUR -5.50 EUR -2.00 %
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Siemens Energy AG
131.84 EUR -3.44 EUR -2.54 %
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Symrise AG
99.70 EUR 3.32 EUR 3.44 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.48 EUR -0.54 EUR -0.81 %
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Zalando
23.70 EUR -0.12 EUR -0.50 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,359.00 EUR 120.00 EUR 0.48 %
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Zum Handelsschluss sprang der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent auf 25.365,00 Punkte an.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.414,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.121,00 Zähler.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25.444,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.992,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24.134,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 7,45 Prozent auf 79,30 EUR), Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1.026,00 EUR), Zalando (+ 3,80 Prozent auf 24,87 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,95 Prozent auf 39,46 EUR) und Symrise (+ 2,50 Prozent auf 99,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-5,20 Prozent auf 52,47 EUR), HOCHTIEF (-3,56 Prozent auf 368,40 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), RWE (-1,83 Prozent auf 57,92 EUR) und Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 10.581.625 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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