Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus

LUS-DAX im Blick

15.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX verbuchte letztendlich Zuwächse.

Zum Handelsschluss sprang der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent auf 25.365,00 Punkte an.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25.414,00 Punkte, das Tagestief hingegen 25.121,00 Zähler.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der LUS-DAX noch bei 25.444,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.992,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24.134,00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,25 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Scout24 (+ 7,45 Prozent auf 79,30 EUR), Rheinmetall (+ 4,34 Prozent auf 1.026,00 EUR), Zalando (+ 3,80 Prozent auf 24,87 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,95 Prozent auf 39,46 EUR) und Symrise (+ 2,50 Prozent auf 99,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-5,20 Prozent auf 52,47 EUR), HOCHTIEF (-3,56 Prozent auf 368,40 EUR), Siemens Energy (-2,16 Prozent auf 132,36 EUR), RWE (-1,83 Prozent auf 57,92 EUR) und Siemens (-1,60 Prozent auf 270,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 10.581.625 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 227,701 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,79 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.net