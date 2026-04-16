Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Marktbericht

LUS-DAX-Handel am Morgen.

Am Freitag notiert der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 0,33 Prozent fester bei 24.183,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24.105,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24.203,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent aufwärts. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 17.03.2026, bei 23.711,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, den Stand von 25.311,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.04.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 21.211,00 Punkten.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,56 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 25.509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Börse (+ 2,00 Prozent auf 264,70 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 153,30 EUR), Beiersdorf (+ 0,76 Prozent auf 76,96 EUR), Henkel vz (+ 0,65 Prozent auf 65,48 EUR) und Porsche Automobil (+ 0,64 Prozent auf 33,07 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-4,03 Prozent auf 51,20 EUR), Siemens Energy (-1,56 Prozent auf 164,34 EUR), RWE (-1,27 Prozent auf 57,36 EUR), Heidelberg Materials (-1,15 Prozent auf 188,45 EUR) und Bayer (-1,03 Prozent auf 40,27 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. 338.439 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 180,962 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,68 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net