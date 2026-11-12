Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert schlussendlich

Kursverlauf

12.11.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Am Donnerstag beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 26.787,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 27.000,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.667,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.254,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 26.358,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.433,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,04 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zalando (+ 2,56 Prozent auf 28,46 EUR), HOCHTIEF (+ 2,30 Prozent auf 382,60 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und EON SE (+ 1,75 Prozent auf 19,15 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen GEA (-4,31 Prozent auf 70,00 EUR), Brenntag SE (-3,33 Prozent auf 57,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,06 Prozent auf 39,56 EUR), Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,36 Prozent auf 67,72 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.776.828 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net