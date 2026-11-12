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Kursverlauf

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert schlussendlich

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert schlussendlich

Der LUS-DAX wagte sich heute nicht aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
470.30 EUR 3.30 EUR 0.71 %
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Brenntag SE
59.66 EUR 0.46 EUR 0.78 %
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Deutsche Telekom AG
26.58 EUR 0.48 EUR 1.84 %
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E.ON SE
19.04 EUR 0.20 EUR 1.06 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.76 EUR -0.26 EUR -0.65 %
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GEA
69.85 EUR -3.10 EUR -4.25 %
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Henkel KGaA Vz.
87.84 EUR 0.50 EUR 0.57 %
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HOCHTIEF AG
375.00 EUR 1.00 EUR 0.27 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.80 EUR -0.60 EUR -1.45 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
585.20 EUR 11.40 EUR 1.99 %
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Rheinmetall AG
771.00 EUR -32.50 EUR -4.04 %
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SAP SE
212.75 EUR 1.95 EUR 0.93 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
67.60 EUR -2.08 EUR -2.99 %
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Zalando
28.55 EUR 0.78 EUR 2.81 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,742.00 EUR -26.00 EUR -0.10 %
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Am Donnerstag beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 26.787,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 27.000,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.667,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25.254,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, bei 26.358,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.433,00 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,04 Prozent zu. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,88 Prozent auf 585,80 EUR), Zalando (+ 2,56 Prozent auf 28,46 EUR), HOCHTIEF (+ 2,30 Prozent auf 382,60 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und EON SE (+ 1,75 Prozent auf 19,15 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen GEA (-4,31 Prozent auf 70,00 EUR), Brenntag SE (-3,33 Prozent auf 57,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,06 Prozent auf 39,56 EUR), Rheinmetall (-2,71 Prozent auf 772,60 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,36 Prozent auf 67,72 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.776.828 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237,032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Mitglieder auf

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,17 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
10.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
10.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Rheinmetall Buy UBS AG
06.11.26 Rheinmetall Kaufen DZ BANK

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