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Marktbericht

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Der LUS-DAX machte zum Handelsschluss Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
172.65 EUR 4.85 EUR 2.89 %
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Bayer
49.76 EUR -0.64 EUR -1.27 %
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Deutsche Börse AG
314.20 EUR -6.60 EUR -2.06 %
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Deutsche Telekom AG
25.77 EUR -0.26 EUR -1.00 %
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Heidelberg Materials
156.75 EUR 4.80 EUR 3.16 %
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Henkel KGaA Vz.
81.02 EUR 0.74 EUR 0.92 %
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Infineon AG
52.05 EUR 1.28 EUR 2.52 %
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MTU Aero Engines AG
331.00 EUR 1.20 EUR 0.36 %
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Rheinmetall AG
1,001.20 EUR -31.20 EUR -3.02 %
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RWE AG St.
56.70 EUR -0.98 EUR -1.70 %
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SAP SE
210.20 EUR -0.25 EUR -0.12 %
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Siemens Energy AG
130.26 EUR 3.56 EUR 2.81 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.32 EUR 1.20 EUR 1.74 %
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Vonovia SE
16.45 EUR 0.27 EUR 1.67 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,018.00 EUR 218.00 EUR 0.84 %
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Zum Handelsschluss notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent fester bei 26.013,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.736,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.024,00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.715,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.945,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 5,01 Prozent auf 345,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,05 Prozent auf 156,55 EUR), Infineon (+ 2,85) Prozent auf 52,00 EUR), adidas (+ 2,55 Prozent auf 172,85 EUR) und Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1.000,00 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 313,60 EUR), RWE (-1,77 Prozent auf 56,52 EUR), Bayer (-1,11 Prozent auf 50,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7.563.171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238,500 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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