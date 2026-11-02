Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX klettert zum Handelsende

Marktbericht

02.11.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX machte zum Handelsschluss Gewinne.

Zum Handelsschluss notierte der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,83 Prozent fester bei 26.013,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.736,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.024,00 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 25.280,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.715,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.945,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit MTU Aero Engines (+ 5,01 Prozent auf 345,80 EUR), Heidelberg Materials (+ 4,05 Prozent auf 156,55 EUR), Infineon (+ 2,85) Prozent auf 52,00 EUR), adidas (+ 2,55 Prozent auf 172,85 EUR) und Siemens Energy (+ 2,43 Prozent auf 130,00 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Rheinmetall (-3,62 Prozent auf 1.000,00 EUR), Deutsche Börse (-2,15 Prozent auf 313,60 EUR), RWE (-1,77 Prozent auf 56,52 EUR), Bayer (-1,11 Prozent auf 50,02 EUR) und Deutsche Telekom (-0,96 Prozent auf 25,84 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 7.563.171 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 238,500 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,65 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net