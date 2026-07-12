Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu

Kursverlauf

13.07.26 15:57 Uhr

Das macht der LUS-DAX am Nachmittag.

Um 15:55 Uhr notiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,26 Prozent höher bei 25.093,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 24.776,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.155,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24.679,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.961,00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24.208,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,15 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 25.906,50 Punkten. Bei 21.861,50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Healthineers (+ 2,83 Prozent auf 35,57 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,68 Prozent auf 26,82 EUR), Brenntag SE (+ 2,60 Prozent auf 57,68 EUR), Deutsche Börse (+ 2,41 Prozent auf 255,00 EUR) und BASF (+ 2,40 Prozent auf 48,69 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3,86 Prozent auf 69,68 EUR), MTU Aero Engines (-1,82 Prozent auf 355,50 EUR), Fresenius SE (-1,71 Prozent auf 41,84 EUR), Bayer (-1,38 Prozent auf 49,43 EUR) und Siemens Energy (-1,37 Prozent auf 150,04 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.057.507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 207,984 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,74 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net