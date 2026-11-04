Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen

LUS-DAX-Kursverlauf

04.11.26 17:57 Uhr

Am dritten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Schlussendlich erhöhte sich der LUS-DAX im XETRA-Handel um 2,86 Prozent auf 26.585,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 26.585,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25.769,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 25.280,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26.360,00 Punkte. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.11.2025, den Stand von 23.884,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8,22 Prozent aufwärts. Bei 26.616,00 Punkten verzeichnete der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Heidelberg Materials (+ 9,55 Prozent auf 171,50 EUR), Zalando (+ 8,54 Prozent auf 27,45 EUR), Deutsche Bank (+ 6,88 Prozent auf 32,56 EUR), Scout24 (+ 6,66 Prozent auf 91,25 EUR) und BMW (+ 5,50 Prozent auf 60,98 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Siemens Energy (-7,95 Prozent auf 119,46 EUR), HOCHTIEF (-4,97 Prozent auf 363,60 EUR), Infineon (-4,12 Prozent auf 50,24 EUR), Rheinmetall (-0,14 Prozent auf 1.003,40 EUR) und QIAGEN (+ 0,47 Prozent auf 45,23 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 11.048.027 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 237,653 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,65 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net