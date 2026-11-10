Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart fester

XETRA-Handel im Fokus

10.11.26 09:27 Uhr

Am Dienstagmorgen geht es für den LUS-DAX erneut nach oben.

Am Dienstag legt der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0,40 Prozent auf 26.531,00 Punkte zu.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 26.630,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.475,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.175,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 26.340,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.086,00 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 8,00 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.690,00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 4,86 Prozent auf 50,99 EUR), Rheinmetall (+ 3,61 Prozent auf 875,90 EUR), MTU Aero Engines (+ 3,10 Prozent auf 366,20 EUR), Daimler Truck (+ 2,75 Prozent auf 42,92 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,74 Prozent auf 33,36 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Symrise (-0,45 Prozent auf 93,94 EUR), Deutsche Börse (-0,44 Prozent auf 313,60 EUR), SAP SE (-0,26 Prozent auf 211,10 EUR), Zalando (-0,04 Prozent auf 27,40 EUR) und EON SE (+ 0,08 Prozent auf 19,17 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 695.068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,935 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,19 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net