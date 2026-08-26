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Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
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AUMOVIO
35.35 EUR 0.65 EUR 1.87 %
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71.35 EUR 0.55 EUR 0.78 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.98 EUR 1.58 EUR 3.56 %
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Porsche Automobil Holding SE
28.17 EUR 0.54 EUR 1.95 %
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Schaeffler AG
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MDAX
33,109.59 EUR 162.31 EUR 0.49 %
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Am Freitag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,51 Prozent fester bei 33.114,28 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 360,463 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,257 Prozent auf 33.032,10 Punkte an der Kurstafel, nach 32.947,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 33.022,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 33.149,73 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 3,26 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der MDAX-Kurs bei 32.395,32 Punkten. Der MDAX wurde vor drei Monaten, am 28.05.2026, mit 33.239,89 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30.358,46 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,89 Prozent aufwärts. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit LANXESS (+ 5,52 Prozent auf 14,72 EUR), AUMOVIO (+ 3,30 Prozent auf 35,95 EUR), DEUTZ (+ 3,21 Prozent auf 12,85 EUR), Schaeffler (+ 2,59 Prozent auf 7,54 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,38 Prozent auf 92,40 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil CTS Eventim (-1,82 Prozent auf 59,20 EUR), Fraport (-1,78 Prozent auf 63,55 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,10 Prozent auf 90,10 EUR), Nemetschek SE (-0,98 Prozent auf 70,70 EUR) und AUTO1 (-0,91 Prozent auf 21,78 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1.014.187 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,617 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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27.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Kaufen DZ BANK
06.08.26 DEUTZ Buy Warburg Research
10.07.26 DEUTZ Buy Warburg Research
23.06.26 DEUTZ Buy Warburg Research

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