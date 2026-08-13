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MDAX-Kursverlauf

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone

Der MDAX gewann am Freitag an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
41.45 EUR -0.15 EUR -0.36 %
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CTS Eventim
58.55 EUR 1.30 EUR 2.27 %
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66.00 EUR -1.15 EUR -1.71 %
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freenet AG
23.70 EUR 0.08 EUR 0.34 %
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HENSOLDT
95.54 EUR 3.56 EUR 3.87 %
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LEG Immobilien
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Lufthansa AG
8.18 EUR -0.02 EUR -0.24 %
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Nemetschek SE
62.00 EUR 4.20 EUR 7.27 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.91 EUR 0.05 EUR 0.11 %
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Porsche Automobil Holding SE
27.75 EUR 0.07 EUR 0.25 %
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RENK
51.60 EUR 1.30 EUR 2.58 %
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Salzgitter
52.00 EUR 2.54 EUR 5.14 %
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TAG Immobilien AG
13.35 EUR -0.09 EUR -0.67 %
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Talanx AG
118.30 EUR 4.70 EUR 4.14 %
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thyssenkrupp AG
13.81 EUR 0.40 EUR 2.94 %
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Indizes
MDAX
32,464.39 EUR 199.53 EUR 0.62 %
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Zum Handelsschluss stand im XETRA-Handel ein Plus von 0,66 Prozent auf 32.479,14 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 356,129 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 32.352,58 Punkte an der Kurstafel, nach 32.264,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32.352,58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32.682,44 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 0,023 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der MDAX 32.100,91 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der MDAX mit 31.893,88 Punkten berechnet. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 31.118,79 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4,84 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Nemetschek SE (+ 8,43 Prozent auf 61,75 EUR), HENSOLDT (+ 3,96 Prozent auf 96,08 EUR), Talanx (+ 3,49 Prozent auf 118,50 EUR), RENK (+ 3,34 Prozent auf 51,69 EUR) und CTS Eventim (+ 2,44 Prozent auf 58,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Salzgitter (-2,42 Prozent auf 50,50 EUR), Fraport (-2,09 Prozent auf 65,55 EUR), TAG Immobilien (-2,00 Prozent auf 13,24 EUR), AIXTRON SE (-1,41 Prozent auf 41,27 EUR) und LEG Immobilien (-1,34 Prozent auf 51,45 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3.088.908 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,314 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,27 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 Lufthansa Halten DZ BANK
04.08.26 Lufthansa Buy UBS AG

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