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MDAX-Performance

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu

28.04.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zu | finanzen.net

Beim MDAX stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CTS Eventim
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Indizes
MDAX
30.349,9 PKT -12,2 PKT -0,04%
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Am Dienstag steht der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,02 Prozent im Plus bei 30.368,81 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 360,902 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,106 Prozent schwächer bei 30.329,83 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.362,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30.255,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.444,14 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der MDAX bei 27.655,45 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.640,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28.308,01 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 1,97 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 32.383,56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 7,38 Prozent auf 85,90 EUR), Jungheinrich (+ 2,01 Prozent auf 25,40 EUR), Nordex (+ 1,94 Prozent auf 48,44 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,91 Prozent auf 31,94 EUR) und Delivery Hero (+ 1,62 Prozent auf 20,05 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Salzgitter (-4,81 Prozent auf 47,12 EUR), CTS Eventim (-2,18 Prozent auf 58,30 EUR), Nemetschek SE (-1,72 Prozent auf 63,00 EUR), DEUTZ (-1,37 Prozent auf 9,73 EUR) und RENK (-1,29 Prozent auf 54,22 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.519.005 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,353 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die TUI-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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