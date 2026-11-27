MDAX-Performance im Fokus

Am fünften Tag der Woche wagen sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,01 Prozent auf 29.558,45 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 325,617 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,465 Prozent fester bei 29.400,14 Punkten, nach 29.263,97 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 29.695,19 Punkte, das Tagestief hingegen 29.399,26 Zähler.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.495,47 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 32.947,28 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29.531,25 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,59 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 26.803,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,56 Prozent auf 105,60 EUR), HENSOLDT (+ 4,46 Prozent auf 82,92 EUR), AUTO1 (+ 4,30 Prozent auf 15,54 EUR), Siltronic (+ 4,11 Prozent auf 49,64 EUR) und Salzgitter (+ 3,55 Prozent auf 43,70 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Evonik (-1,29 Prozent auf 18,41 EUR), Schaeffler (-1,14 Prozent auf 5,19 EUR), Lufthansa (-0,64 Prozent auf 8,65 EUR), Sartorius vz (-0,52 Prozent auf 285,30 EUR) und RTL (-0,52 Prozent auf 28,65 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 921.380 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,544 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

2027 präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 8,12 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net