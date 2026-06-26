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Kursentwicklung im Fokus

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus

29.06.26 09:28 Uhr
Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus | finanzen.net

MDAX-Handel am Montagmorgen.

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MDAX
31.661,3 PKT 72,6 PKT 0,23%
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Am Montag legt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,08 Prozent auf 31.615,29 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 341,977 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,268 Prozent auf 31.673,39 Punkte an der Kurstafel, nach 31.588,65 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 31.566,11 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31.674,54 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, stand der MDAX bei 33.352,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 27.655,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, betrug der MDAX-Kurs 30.357,94 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2,05 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Schaeffler (+ 2,93 Prozent auf 8,09 EUR), thyssenkrupp (+ 2,19 Prozent auf 10,48 EUR), RENK (+ 2,00 Prozent auf 43,06 EUR), Siltronic (+ 1,71 Prozent auf 83,40 EUR) und Nemetschek SE (+ 1,53 Prozent auf 53,25 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Porsche Automobil (-1,72 Prozent auf 27,35 EUR), Lufthansa (-1,65 Prozent auf 9,63 EUR), LANXESS (-1,61 Prozent auf 15,93 EUR), AUMOVIO (-1,29 Prozent auf 34,55 EUR) und Aroundtown SA (-1,20 Prozent auf 2,30 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 308.026 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 38,973 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,80 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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