Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone

MDAX-Performance

26.08.26 17:57 Uhr

Der MDAX verbuchte am dritten Tag der Woche Zuwächse.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,72 Prozent stärker bei 32.501,18 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 355,238 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,061 Prozent höher bei 32.287,13 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32.267,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32.602,41 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32.273,23 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 1,35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der MDAX mit 31.965,53 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 26.05.2026, einen Wert von 32.698,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30.822,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,91 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 9,10 Prozent auf 58,15 EUR), thyssenkrupp (+ 5,47 Prozent auf 14,46 EUR), KION GROUP (+ 4,50 Prozent auf 44,13 EUR), DEUTZ (+ 4,34 Prozent auf 12,01 EUR) und Bilfinger SE (+ 4,16 Prozent auf 80,05 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Siltronic (-3,23 Prozent auf 79,35 EUR), Schaeffler (-2,25 Prozent auf 7,40 EUR), AUMOVIO (-1,96 Prozent auf 35,10 EUR), Porsche vz (-1,88 Prozent auf 43,25 EUR) und Elmos Semiconductor (-1,48 Prozent auf 133,00 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3.581.489 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 39,378 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net