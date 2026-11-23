MDAX-Performance im Blick

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den MDAX auch aktuell aufwärts.

Am Montag steht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,28 Prozent im Plus bei 28.822,01 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 324,962 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,265 Prozent auf 28.816,61 Punkte an der Kurstafel, nach 28.740,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 28.800,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 28.870,61 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.10.2026, wurde der MDAX mit 29.876,31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32.110,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28.263,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,96 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 4,21 Prozent auf 33,16 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,78 Prozent auf 45,52 EUR), Siltronic (+ 3,53 Prozent auf 52,80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,76 Prozent auf 104,40 EUR) und HELLA GmbH (+ 2,17 Prozent auf 65,80 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-7,21 Prozent auf 50,20 EUR), Porsche vz (-2,90 Prozent auf 42,23 EUR), IONOS (-1,65 Prozent auf 33,28 EUR), Porsche Automobil (-1,48 Prozent auf 21,95 EUR) und United Internet (-1,32 Prozent auf 23,84 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 419.050 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,795 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die TUI-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,26 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net