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Index-Bewegung

Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: Pluszeichen im SDAX

Der SDAX notiert derzeit im Plus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.20 EUR -0.10 EUR -0.41 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
106.40 EUR 6.90 EUR 6.93 %
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FRIEDRICH VORWERK
72.10 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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GFT SE
28.10 EUR 0.60 EUR 2.18 %
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HAMBORNER REIT
4.06 EUR -0.05 EUR -1.22 %
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Hypoport SE
92.00 EUR -2.20 EUR -2.34 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.00 EUR -2.50 EUR -3.65 %
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Medios AG
10.88 EUR -0.26 EUR -2.33 %
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Mutares
28.30 EUR 0.50 EUR 1.80 %
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PATRIZIA SE
6.35 EUR -0.18 EUR -2.76 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
3.00 EUR -0.09 EUR -2.78 %
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TeamViewer
5.04 EUR 0.23 EUR 4.80 %
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Vincorion
17.44 EUR -0.66 EUR -3.62 %
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Vossloh AG
49.84 EUR -1.61 EUR -3.13 %
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Indizes
SDAX
18,162.31 EUR 121.89 EUR 0.68 %
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Der SDAX klettert im XETRA-Handel um 15:39 Uhr um 0,57 Prozent auf 18.144,11 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 90,037 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,330 Prozent fester bei 18.099,99 Punkten, nach 18.040,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18.032,99 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18.206,08 Zählern.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.098,20 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 18.571,14 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 15.946,82 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,54 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 9,73 Prozent auf 109,40 EUR), TeamViewer (+ 5,02 Prozent auf 5,06 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3,96 Prozent auf 74,90 EUR), Medios (+ 3,45 Prozent auf 11,38 EUR) und GFT SE (+ 2,73 Prozent auf 28,20 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind derweil Vincorion (-5,77 Prozent auf 17,14 EUR), Vossloh (-3,01 Prozent auf 49,66 EUR), pbb (-2,89 Prozent auf 3,03 EUR), PATRIZIA SE (-2,76 Prozent auf 6,35 EUR) und Hypoport SE (-2,38 Prozent auf 92,35 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die TeamViewer-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 479.575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,160 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Die Mutares-Aktie hat mit 2,45 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
12:56 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.11.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
02.10.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
08.09.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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