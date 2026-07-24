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XETRA-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel mit Gewinnen

Schlussendlich zeigten sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
20.50 EUR 0.66 EUR 3.33 %
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ATOSS Software AG
84.00 EUR 8.50 EUR 11.26 %
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Basler AG
26.65 EUR 0.15 EUR 0.57 %
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HelloFresh
3.44 EUR -0.01 EUR -0.32 %
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Kontron
23.70 EUR 0.82 EUR 3.58 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
72.70 EUR -0.40 EUR -0.55 %
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LPKF Laser & Electronics AG
14.85 EUR 1.00 EUR 7.22 %
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Medios AG
12.48 EUR -0.18 EUR -1.42 %
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Mutares
27.10 EUR 0.45 EUR 1.69 %
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PVA TePla AG
34.26 EUR -2.52 EUR -6.85 %
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SFC Energy AG
20.30 EUR 0.32 EUR 1.60 %
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Ströer SE & Co. KGaA
36.48 EUR 1.84 EUR 5.31 %
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TeamViewer
5.90 EUR 0.26 EUR 4.61 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
30.40 EUR -1.54 EUR -4.82 %
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Indizes
SDAX
18,276.38 EUR 47.10 EUR 0.26 %
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Am Montag notierte der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,45 Prozent fester bei 18.311,57 Punkten. Der Wert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 88,228 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18.315,38 Zählern und damit 0,472 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18.229,28 Punkte).

Der Tiefststand des SDAX lag am Montag bei 18.297,99 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.429,95 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 17.767,77 Punkten auf. Der SDAX wurde vor drei Monaten, am 27.04.2026, mit 17.670,01 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, bei 17.829,48 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,51 Prozent. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19.325,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15.733,78 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 9,86 Prozent auf 83,60 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 7,27 Prozent auf 14,75 EUR), TeamViewer (+ 4,72) Prozent auf 5,88 EUR), Ströer SE (+ 4,21 Prozent auf 36,66 EUR) und Kontron (+ 3,41 Prozent auf 23,64 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen PVA TePla (-8,17 Prozent auf 33,72 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,07 Prozent auf 30,34 EUR), SFC Energy (-2,80 Prozent auf 19,44 EUR), Medios (-2,72 Prozent auf 12,14 EUR) und Basler (-2,26 Prozent auf 25,95 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.594.706 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,601 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,89 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK