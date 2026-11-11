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Kursverlauf

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX beginnt Mittwochshandel im Plus

Der SDAX hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.30 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ASTA Energy Solutions
50.40 EUR -0.60 EUR -1.18 %
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Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.
102.40 EUR 2.90 EUR 2.91 %
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EVOTEC SE
3.09 EUR 0.01 EUR 0.26 %
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HAMBORNER REIT
4.12 EUR 0.00 EUR 0.12 %
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Hypoport SE
90.25 EUR -3.95 EUR -4.19 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.10 EUR -2.40 EUR -3.50 %
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LPKF Laser & Electronics AG
9.16 EUR 0.36 EUR 4.09 %
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Mutares
27.95 EUR 0.15 EUR 0.54 %
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PVA TePla AG
26.38 EUR -0.68 EUR -2.51 %
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SGL Carbon SE
4.80 EUR 0.01 EUR 0.21 %
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STO SE & Co. KGaA
105.60 EUR -0.60 EUR -0.56 %
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Vincorion
18.19 EUR 0.10 EUR 0.55 %
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Indizes
SDAX
18,095.58 EUR 55.16 EUR 0.31 %
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Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 09:10 Uhr 0,83 Prozent auf 18.189,65 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,037 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,330 Prozent fester bei 18.099,99 Punkten, nach 18.040,42 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18.206,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18.099,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SDAX bereits um 1,91 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 18.098,20 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 18.571,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SDAX 15.946,82 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 4,81 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit PVA TePla (+ 5,06 Prozent auf 27,40 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,01 Prozent auf 9,34 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3,94 Prozent auf 52,80 EUR), Drägerwerk (+ 3,31 Prozent auf 103,00 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3,31 Prozent auf 5,00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Vincorion (-3,33 Prozent auf 17,59 EUR), KWS SAAT SE (-3,09 Prozent auf 65,90 EUR), Hypoport SE (-1,69 Prozent auf 93,00 EUR), HAMBORNER REIT (-1,22 Prozent auf 4,05 EUR) und STO SE (-1,13 Prozent auf 105,00 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die EVOTEC SE-Aktie. 54.158 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,45 zu Buche schlagen. Mit 8,54 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
09.11.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC SE Hold Deutsche Bank AG
06.11.26 EVOTEC SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets
30.10.26 EVOTEC SE Outperform RBC Capital Markets

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