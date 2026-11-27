SDAX im Fokus

Der SDAX zeigte am Freitagabend eine positive Tendenz.

Zum Handelsende bewegte sich der SDAX im XETRA-Handel 1,21 Prozent fester bei 17.449,32 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 85,182 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,281 Prozent höher bei 17.289,15 Punkten in den Handel, nach 17.240,68 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17.490,83 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 17.289,15 Einheiten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 3,81 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.373,06 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 27.08.2026, den Stand von 18.952,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, stand der SDAX noch bei 16.540,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,540 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 7,61 Prozent auf 47,52 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 5,41 Prozent auf 83,80 EUR), Vincorion (+ 5,16 Prozent auf 16,52 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5,07 Prozent auf 21,14 EUR) und LPKF Laser Electronics (+ 4,70 Prozent auf 7,58 EUR). Schwächer notieren im SDAX derweil Ottobock (-3,24 Prozent auf 38,80 EUR), Stabilus SE (-2,63 Prozent auf 12,58 EUR), HORNBACH (-2,34 Prozent auf 91,70 EUR), Mutares (-1,89 Prozent auf 26,00 EUR) und STO SE (-1,53 Prozent auf 96,30 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 623.943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von 1&1 mit 5,340 Mrd. Euro im SDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte

Die Mutares-Aktie verzeichnet mit 1,31 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. HAMBORNER REIT-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,83 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net