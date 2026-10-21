Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

XETRA-Handel im Fokus

21.10.26 17:57 Uhr

Der SDAX stieg letztendlich.

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,44 Prozent stärker bei 18.445,31 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,298 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 18.172,07 Punkte an der Kurstafel, nach 18.183,22 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.475,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18.112,18 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,45 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 18.219,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der SDAX noch bei 18.361,84 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 17.155,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 8,85 Prozent auf 72,60 EUR), MBB SE (+ 7,89 Prozent auf 194,20 EUR), Hypoport SE (+ 6,45 Prozent auf 85,00 EUR), TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 7,47 EUR) und OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 206,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen ASTA Energy Solutions (-3,68 Prozent auf 52,40 EUR), Jungheinrich (-1,44 Prozent auf 21,92 EUR), Ottobock (-1,37 Prozent auf 50,40 EUR), INDUS (-1,19 Prozent auf 37,25 EUR) und Vossloh (-1,07 Prozent auf 51,05 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.773.427 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,044 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net