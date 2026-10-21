DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.922 +0,2%Top 10 Crypto 11,12 +2,5%Nas 26.701 +1,0%Bitcoin 75.357 +2,0%Euro 1,1223 -0,1%Öl 108,7 -0,1%Gold 4.132 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
XETRA-Handel im Fokus

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Der SDAX stieg letztendlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
ASTA Energy Solutions
53.00 EUR -1.00 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
FRIEDRICH VORWERK
73.85 EUR 7.35 EUR 11.05 %
Charts | News | Analysen
HAMBORNER REIT
4.14 EUR 0.06 EUR 1.47 %
Charts | News | Analysen
HelloFresh
3.02 EUR -0.03 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
Hypoport SE
83.30 EUR 4.10 EUR 5.18 %
Charts | News | Analysen
INDUS AG
37.00 EUR -0.65 EUR -1.73 %
Charts | News | Analysen
Jungheinrich AG
21.62 EUR -0.20 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen
KWS SAAT SE & Co. KGaA
67.90 EUR -0.20 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen
MBB SE
188.40 EUR 9.40 EUR 5.25 %
Charts | News | Analysen
Mutares
26.35 EUR 0.25 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
OHB SE
205.50 EUR 6.90 EUR 3.47 %
Charts | News | Analysen
Ottobock
50.40 EUR -1.50 EUR -2.89 %
Charts | News | Analysen
TeamViewer
7.45 EUR 0.45 EUR 6.43 %
Charts | News | Analysen
Vossloh AG
51.25 EUR -0.05 EUR -0.10 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SDAX
18,483.05 EUR 299.83 EUR 1.65 %
News | Analysen

Zum Handelsende tendierte der SDAX im XETRA-Handel 1,44 Prozent stärker bei 18.445,31 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 90,298 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 18.172,07 Punkte an der Kurstafel, nach 18.183,22 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18.475,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 18.112,18 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 1,45 Prozent. Der SDAX lag vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 18.219,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, lag der SDAX noch bei 18.361,84 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.10.2025, den Stand von 17.155,74 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,28 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit FRIEDRICH VORWERK (+ 8,85 Prozent auf 72,60 EUR), MBB SE (+ 7,89 Prozent auf 194,20 EUR), Hypoport SE (+ 6,45 Prozent auf 85,00 EUR), TeamViewer (+ 6,26 Prozent auf 7,47 EUR) und OHB SE (+ 5,64 Prozent auf 206,00 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen ASTA Energy Solutions (-3,68 Prozent auf 52,40 EUR), Jungheinrich (-1,44 Prozent auf 21,92 EUR), Ottobock (-1,37 Prozent auf 50,40 EUR), INDUS (-1,19 Prozent auf 37,25 EUR) und Vossloh (-1,07 Prozent auf 51,05 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.773.427 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 5,044 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Mit 8,40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle OHB Aktie News

Werbung

OHB Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OHB nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.10.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 OHB SE Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 OHB SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.