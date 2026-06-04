Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Montagshandels mit Kursplus

SDAX im Blick

Der SDAX behält sein positives Vorzeichen auch am Montagmorgen.

Am Montag steigt der SDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 1,01 Prozent auf 17.946,88 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 86,281 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,533 Prozent stärker bei 17.862,42 Punkten, nach 17.767,77 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 17.946,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17.818,65 Punkten.

So bewegt sich der SDAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, bewegte sich der SDAX bei 19.192,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Stand von 16.338,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der SDAX einen Wert von 17.429,27 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3,41 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit Nagarro SE (+ 89,05 Prozent auf 76,45 EUR), HelloFresh (+ 5,25 Prozent auf 4,03 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4,27) Prozent auf 22,00 EUR), GFT SE (+ 2,44 Prozent auf 20,95 EUR) und TeamViewer (+ 2,42 Prozent auf 4,92 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen PNE (-2,99 Prozent auf 10,40 EUR), 1&1 (-1,72 Prozent auf 20,05 EUR), Dermapharm (-1,37 Prozent auf 46,95 EUR), HORNBACH (-1,15 Prozent auf 77,60 EUR) und Drägerwerk (-1,08 Prozent auf 82,40 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 221.491 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die Springer Nature-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,783 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die SDAX-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net