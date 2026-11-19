DAX-Entwicklung

Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,38 Prozent höher bei 25.833,13 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,157 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,586 Prozent höher bei 25.887,09 Punkten, nach 25.736,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 25.809,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.945,52 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 3,51 Prozent. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 25.319,77 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, bei 26.091,33 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 23.162,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,27 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 27.001,67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.863,81 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Infineon (+ 3,47 Prozent auf 50,91 EUR), Siemens Energy (+ 3,19 Prozent auf 130,70 EUR), Deutsche Bank (+ 2,65 Prozent auf 30,79 EUR), Airbus SE (+ 2,35 Prozent auf 202,50 EUR) und Siemens (+ 2,05 Prozent auf 271,45 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-2,34 Prozent auf 189,38 EUR), Henkel vz (-2,25 Prozent auf 85,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,76 Prozent auf 37,88 EUR), Fresenius SE (-1,31 Prozent auf 52,73 EUR) und Hannover Rück (-1,29 Prozent auf 290,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 1.397.968 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 227,492 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 5,32 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 7,67 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion Finanzen.net