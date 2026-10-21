Gute Stimmung in Frankfurt: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag

Kursentwicklung

21.10.26 15:57 Uhr

Der DAX verbucht derzeit Zuwächse.

Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 1,47 Prozent fester bei 25.677,16 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,107 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0,034 Prozent leichter bei 25.295,76 Punkten, nach 25.304,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25.249,96 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.679,31 Zähler.

DAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,534 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wurde der DAX mit 25.575,01 Punkten gehandelt. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 21.07.2026, den Wert von 25.011,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24.330,03 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,64 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26.618,74 Punkte. 21.863,81 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit SAP SE (+ 3,08 Prozent auf 207,75 EUR), Infineon (+ 2,81 Prozent auf 53,50 EUR), Siemens (+ 2,69 Prozent auf 267,25 EUR), Zalando (+ 2,66 Prozent auf 25,83 EUR) und adidas (+ 2,62 Prozent auf 162,25 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,36 Prozent auf 38,53 EUR), Deutsche Börse (-1,42 Prozent auf 304,50 EUR), Beiersdorf (-0,63 Prozent auf 81,62 EUR), Deutsche Telekom (-0,62 Prozent auf 25,56 EUR) und Merck (-0,58 Prozent auf 145,55 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.998.510 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 230,655 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,31 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net