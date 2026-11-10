Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Dienstagnachmittag im Plus

XETRA-Handel im Fokus

10.11.26 15:57 Uhr

Am zweiten Tag der Woche legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,14 Prozent auf 4.053,86 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 571,961 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,360 Prozent höher bei 4.062,72 Punkten, nach 4.048,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4.048,24 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.094,12 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.978,41 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4.067,42 Punkten auf. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 3.496,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,85 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.322,31 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,97 Prozent auf 47,76 EUR), OHB SE (+ 3,44 Prozent auf 210,50 EUR), Siltronic (+ 3,33 Prozent auf 54,35 EUR), HENSOLDT (+ 1,88 Prozent auf 84,36 EUR) und Infineon (+ 1,70 Prozent auf 49,45 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Elmos Semiconductor (-5,80 Prozent auf 113,60 EUR), Nordex (-3,45 Prozent auf 41,48 EUR), SMA Solar (-3,12 Prozent auf 47,86 EUR), JENOPTIK (-3,00 Prozent auf 36,18 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,18 Prozent auf 25,12 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3.321.897 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 237,935 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie hat mit 5,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,48 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net