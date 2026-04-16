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Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone

17.04.26 09:28 Uhr
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone | finanzen.net

Am Morgen geht es für den TecDAX erneut nach oben.

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Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:11 Uhr Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 3.664,12 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 506,920 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,197 Prozent fester bei 3.660,26 Punkten in den Handel, nach 3.653,06 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3.664,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.659,47 Punkten erreichte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 4,76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.599,19 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, notierte der TecDAX bei 3.751,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3.412,85 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,10 Prozent aufwärts. 3.858,70 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. 3.322,31 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 1,88 Prozent auf 41,68 EUR), ATOSS Software (+ 1,15 Prozent auf 79,50 EUR), SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 153,30 EUR), Nemetschek SE (+ 1,03 Prozent auf 63,70 EUR) und CANCOM SE (+ 0,96 Prozent auf 26,40 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Nordex (-0,91 Prozent auf 45,72 EUR), 1&1 (-0,61 Prozent auf 24,30 EUR), Siltronic (-0,60 Prozent auf 66,50 EUR), Eckert Ziegler (-0,52 Prozent auf 15,37 EUR) und Drägerwerk (-0,41 Prozent auf 97,00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 285.473 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 171,093 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Die TeamViewer-Aktie hat mit 4,78 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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