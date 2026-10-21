Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Mittwochssitzung im Plus

TecDAX aktuell

21.10.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Mittwoch.

Der TecDAX steigt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,03 Prozent auf 4.013,74 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 568,600 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,315 Prozent stärker bei 4.025,03 Punkten in den Handel, nach 4.012,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4.028,03 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4.012,15 Punkten verzeichnete.

TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,006 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bewegte sich der TecDAX bei 4.011,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der TecDAX 3.777,18 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, wurde der TecDAX auf 3.789,96 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,75 Prozent aufwärts. Bei 4.284,41 Punkten erreichte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Zähler.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,22 Prozent auf 55,20 EUR), JENOPTIK (+ 2,17 Prozent auf 36,72 EUR), Infineon (+ 1,98 Prozent auf 53,07 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,85 Prozent auf 132,00 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,56 Prozent auf 31,91 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Ottobock (-4,11 Prozent auf 49,00 EUR), OHB SE (-1,44 Prozent auf 192,20 EUR), ATOSS Software (-1,29 Prozent auf 92,00 EUR), Nemetschek SE (-1,24 Prozent auf 71,60 EUR) und HENSOLDT (-1,16 Prozent auf 85,32 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 203.876 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 230,655 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,11 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,79 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net