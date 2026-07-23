Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus

TecDAX-Kursverlauf

24.07.26 12:25 Uhr

Heute zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1,00 Prozent höher bei 3.738,36 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 507,827 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,323 Prozent tiefer bei 3.689,50 Punkten, nach 3.701,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 3.744,53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.689,50 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 0,840 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 24.06.2026, den Wert von 3.883,02 Punkten. Der TecDAX lag noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, bei 3.664,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wurde der TecDAX mit einer Bewertung von 3.863,13 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 3,15 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 7,07 Prozent auf 74,20 EUR), SAP SE (+ 5,81 Prozent auf 135,78 EUR), Nemetschek SE (+ 3,99 Prozent auf 56,05 EUR), Bechtle (+ 2,42 Prozent auf 31,36 EUR) und TeamViewer (+ 1,75 Prozent auf 5,54 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5,97 Prozent auf 31,82 EUR), Sartorius vz (-2,57 Prozent auf 216,10 EUR), Eckert Ziegler (-1,19 Prozent auf 13,33 EUR), QIAGEN (-0,83 Prozent auf 36,27 EUR) und Kontron (-0,61 Prozent auf 22,76 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.970.586 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 154,164 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net