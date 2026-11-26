Marktbericht

Der TecDAX performte am Abend positiv.

Zum Handelsende stand im XETRA-Handel ein Plus von 2,12 Prozent auf 3.841,50 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 543,232 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0,665 Prozent fester bei 3.786,88 Punkten, nach 3.761,86 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.786,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.851,03 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0,879 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.056,47 Punkten. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, bei 4.019,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3.528,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,99 Prozent. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 6,33 Prozent auf 99,10 EUR), OHB SE (+ 6,31 Prozent auf 192,20 EUR), JENOPTIK (+ 5,34 Prozent auf 33,14 EUR), PVA TePla (+ 5,03 Prozent auf 24,20 EUR) und SMA Solar (+ 4,64 Prozent auf 44,16 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Drägerwerk (-3,60 Prozent auf 117,80 EUR), EVOTEC SE (-0,63 Prozent auf 2,53 EUR), QIAGEN (+ 0,04 Prozent auf 45,09 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,50 Prozent auf 31,92 EUR) und Sartorius vz (+ 0,95 Prozent auf 286,80 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4.182.651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,599 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net