Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Plus

TecDAX-Performance

Der TecDAX bewegt sich am fünften Tag der Woche kaum.

Um 15:41 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,07 Prozent höher bei 3.950,24 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 529,928 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,185 Prozent fester bei 3.954,74 Punkten in den Handel, nach 3.947,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3.993,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 3.947,80 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2,11 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3.901,04 Punkten auf. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Wert von 3.471,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wurde der TecDAX mit 3.733,67 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8,99 Prozent. Bei 4.284,41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3.322,31 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,59 Prozent auf 110,50 EUR), SMA Solar (+ 7,05 Prozent auf 59,20 EUR), Nordex (+ 5,07 Prozent auf 47,68 EUR), JENOPTIK (+ 4,73 Prozent auf 46,10 EUR) und EVOTEC SE (+ 1,59 Prozent auf 4,61 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil 1&1 (-3,42 Prozent auf 21,15 EUR), TeamViewer (-2,79 Prozent auf 5,05 EUR), Nemetschek SE (-2,47 Prozent auf 53,30 EUR), Sartorius vz (-2,16 Prozent auf 212,40 EUR) und United Internet (-2,07 Prozent auf 23,66 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11.006.269 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 164,835 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net