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TecDAX-Performance im Blick

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Start im Plus

Der TecDAX bleibt auch am Morgen im Aufwärtstrend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Eckert & Ziegler
12.04 EUR 0.02 EUR 0.17 %
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EVOTEC SE
3.07 EUR 0.13 EUR 4.42 %
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freenet AG
23.08 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Infineon AG
64.38 EUR 0.68 EUR 1.07 %
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Kontron
20.62 EUR -0.22 EUR -1.06 %
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Nordex AG
37.02 EUR -0.30 EUR -0.80 %
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OHB SE
170.60 EUR -1.40 EUR -0.81 %
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QIAGEN N.V.
41.34 EUR 1.34 EUR 3.34 %
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SAP SE
188.38 EUR 3.26 EUR 1.76 %
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Sartorius AG Vz.
264.20 EUR 13.90 EUR 5.55 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
73.55 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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TeamViewer
6.64 EUR -0.03 EUR -0.45 %
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United Internet AG
24.40 EUR 0.32 EUR 1.33 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
26.42 EUR 0.06 EUR 0.23 %
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Indizes
TecDAX
4,123.35 EUR 53.00 EUR 1.3 %
News | Analysen

Am Dienstag bewegt sich der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,87 Prozent höher bei 4.105,77 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 565,418 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,505 Prozent fester bei 4.090,90 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4.070,35 Punkten am Vortag.

Bei 4.111,80 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 4.090,90 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 4.022,75 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.07.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3.912,53 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3.742,50 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 13,28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 3,58 Prozent auf 3,07 EUR), Sartorius vz (+ 3,50 Prozent auf 260,40 EUR), QIAGEN (+ 2,77 Prozent auf 41,30 EUR), United Internet (+ 1,82 Prozent auf 24,68 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1,50 Prozent auf 12,18 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen Nordex (-1,08 Prozent auf 36,76 EUR), OHB SE (-0,81 Prozent auf 170,40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0,68 Prozent auf 26,38 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-0,48 Prozent auf 72,95 EUR) und Kontron (-0,19 Prozent auf 20,70 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 277.824 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212,280 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,02 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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