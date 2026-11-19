Index im Blick

Heute halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,10 Prozent fester bei 3.956,62 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 567,268 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,385 Prozent auf 3.968,05 Punkte an der Kurstafel, nach 3.952,85 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3.954,36 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4.003,38 Einheiten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3,05 Prozent abwärts. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 19.10.2026, bei 4.010,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4.059,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3.420,99 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,17 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4.284,41 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3.322,31 Punkte.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit OHB SE (+ 8,70 Prozent auf 185,00 EUR), AIXTRON SE (+ 4,42 Prozent auf 33,29 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 111,00 EUR), PVA TePla (+ 3,71 Prozent auf 27,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,32 Prozent auf 50,05 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind hingegen SAP SE (-3,39 Prozent auf 187,34 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2,76 Prozent auf 21,84 EUR), freenet (-1,64 Prozent auf 23,96 EUR), United Internet (-1,55 Prozent auf 24,20 EUR) und Nemetschek SE (-1,22 Prozent auf 56,70 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im TecDAX ist die SAP SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1.671.010 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 227,492 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,22 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net