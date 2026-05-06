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TecDAX-Entwicklung

Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester

07.05.26 12:25 Uhr
Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester | finanzen.net

Am Donnerstagmittag agieren die Börsianer in Frankfurt vorsichtiger.

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TecDAX
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Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 3.811,91 Punkte an. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 522,514 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,731 Prozent auf 3.838,29 Punkte an der Kurstafel, nach 3.810,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3.845,18 Punkte, das Tagestief hingegen 3.809,11 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 2,31 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, wurde der TecDAX mit 3.425,70 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bewegte sich der TecDAX bei 3.619,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.680,01 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,18 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.870,57 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 8,30 Prozent auf 89,40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 7,55 Prozent auf 87,60 EUR), Ottobock (+ 4,92 Prozent auf 61,90 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,87 Prozent auf 193,20 EUR) und Infineon (+ 3,53 Prozent auf 61,32 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Siemens Healthineers (-4,86 Prozent auf 33,88 EUR), EVOTEC SE (-2,98 Prozent auf 5,37 EUR), HENSOLDT (-2,50 Prozent auf 78,76 EUR), QIAGEN (-1,64 Prozent auf 28,77 EUR) und SAP SE (-1,18 Prozent auf 147,56 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1.402.590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 174,900 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 7,46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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