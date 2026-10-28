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DAX-Entwicklung

Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: Zum Start des Mittwochshandels Gewinne im DAX

Der DAX hält aktuell an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
156.65 EUR -1.70 EUR -1.07 %
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BASF
51.38 EUR -0.66 EUR -1.27 %
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Bayer
46.12 EUR 0.14 EUR 0.30 %
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BMW AG
56.90 EUR -0.30 EUR -0.52 %
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Deutsche Bank AG
29.68 EUR 0.84 EUR 2.91 %
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Heidelberg Materials
146.95 EUR -2.30 EUR -1.54 %
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Henkel KGaA Vz.
77.62 EUR 0.24 EUR 0.31 %
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Merck KGaA
143.80 EUR -0.25 EUR -0.17 %
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SAP SE
210.75 EUR -1.85 EUR -0.87 %
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Siemens Energy AG
130.28 EUR 1.18 EUR 0.91 %
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Symrise AG
94.62 EUR -5.58 EUR -5.57 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
68.94 EUR 0.26 EUR 0.38 %
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Vonovia SE
16.50 EUR -0.05 EUR -0.30 %
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Indizes
DAX 40
25,551.85 EUR -38.92 EUR -0.15 %
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Im DAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,04 Prozent aufwärts auf 25.602,20 Punkte. Der Wert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,110 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,052 Prozent leichter bei 25.577,36 Punkten in den Handel, nach 25.590,77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.624,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.565,21 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, stand der DAX noch bei 25.374,42 Punkten. Der DAX stand noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 25.464,01 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 24.278,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,33 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26.618,74 Punkte. Bei 21.863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Deutsche Bank (+ 3,38 Prozent auf 29,85 EUR), Siemens Energy (+ 1,04 Prozent auf 129,92 EUR), Merck (+ 1,04 Prozent auf 146,00 EUR), BASF (+ 0,86 Prozent auf 52,57 EUR) und BMW (+ 0,56 Prozent auf 57,04 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Symrise (-7,63 Prozent auf 92,42 EUR), Henkel vz (-0,82 Prozent auf 77,22 EUR), Heidelberg Materials (-0,81 Prozent auf 147,20 EUR), Vonovia SE (-0,70 Prozent auf 16,43 EUR) und Bayer (-0,67 Prozent auf 45,84 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 701.866 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 240,645 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,28 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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