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Marktbericht

Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100

Gute Stimmung in London: Am Mittag Pluszeichen im FTSE 100

Der FTSE 100 verbucht am Donnerstagmittag Zuwächse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3i plc
32.49 EUR 2.17 EUR 7.16 %
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Babcock International
12.36 EUR 0.01 EUR 0.08 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
163.00 EUR 2.00 EUR 1.24 %
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Barratt Developments PLC
3.84 EUR -0.04 EUR -1.03 %
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Burberry plc
14.09 EUR 0.81 EUR 6.10 %
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Coca-Cola HBC AG
51.90 EUR 0.40 EUR 0.78 %
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Endeavour Mining PLC
46.80 EUR -1.00 EUR -2.09 %
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Fresnillo PLC
29.82 EUR -0.08 EUR -0.27 %
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HSBC Holdings plc
16.25 EUR -0.10 EUR -0.59 %
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Intermediate Capital Group PLC
23.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Lloyds Banking Group
1.18 EUR 0.01 EUR 1.12 %
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Rolls-Royce Plc
16.41 EUR 0.30 EUR 1.87 %
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Smiths PLC
32.40 EUR 0.60 EUR 1.89 %
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Weir Group PLC
29.00 EUR 0.60 EUR 2.11 %
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Indizes
FTSE 100
10,873.06 GBP 37.59 GBP 0.35 %
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Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,39 Prozent fester bei 10.877,82 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,265 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10.835,74 Punkte an der Kurstafel, nach 10.835,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.886,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.833,73 Punkten.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,92 Prozent. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 10.656,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der FTSE 100 bei 10.833,15 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.911,42 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,31 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 9,34 Prozent auf 11,95 GBP), 3i (+ 6,00 Prozent auf 27,19 GBP), Barratt Developments (+ 3,78 Prozent auf 3,38 GBP), Rolls-Royce (+ 2,83 Prozent auf 13,81 GBP) und Weir Group (+ 2,42 Prozent auf 24,54 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Endeavour Mining (-6,03 Prozent auf 38,78 GBP), Intermediate Capital Group (-2,41 Prozent auf 19,07 GBP), Babcock International (-2,21 Prozent auf 10,17 GBP), Fresnillo (-2,18 Prozent auf 24,64 GBP) und Coca-Cola HBC (-1,80 Prozent auf 42,52 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 14.308.040 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 275,099 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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12:56 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research

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