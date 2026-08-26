Gute Stimmung in London: Anleger lassen FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels steigen

Index im Fokus

28.08.26 17:57 Uhr

Der FTSE 100 verzeichnete heute Kursanstiege.

Am Freitag gewann der FTSE 100 via LSE zum Handelsschluss 0,29 Prozent auf 10.824,26 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,249 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent schwächer bei 10.792,46 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.792,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.792,44 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.844,99 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der FTSE 100 bereits um 0,073 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.871,02 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.425,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.216,82 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,77 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell SSE (+ 2,86 Prozent auf 24,49 GBP), Investec (+ 2,79 Prozent auf 6,63 GBP), HSBC (+ 1,62 Prozent auf 15,28 GBP), Severn Trent (+ 1,48 Prozent auf 31,46 GBP) und Standard Chartered (+ 1,40 Prozent auf 21,77 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Babcock International (-2,36 Prozent auf 10,57 GBP), BAE Systems (-2,29 Prozent auf 20,44 GBP), Airtel Africa (-2,12 Prozent auf 3,33 GBP), Auto Trader Group (-1,53 Prozent auf 5,28 GBP) und Howden Joinery Group (-1,31 Prozent auf 7,94 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 100.284.292 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 305,003 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net