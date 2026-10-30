Gute Stimmung in London: Börsianer lassen FTSE 100 am Nachmittag steigen

FTSE 100 im Fokus

30.10.26 15:57 Uhr

Der FTSE 100 zeigt sich aktuell wenig bewegt.

Um 15:40 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,04 Prozent höher bei 10.725,97 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 3,244 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,005 Prozent auf 10.721,51 Punkte an der Kurstafel, nach 10.722,07 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10.778,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.715,93 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 0,328 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.606,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10.897,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9.760,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,79 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. 9.670,46 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 7,01 Prozent auf 2,28 GBP), AstraZeneca (+ 5,67 Prozent auf 137,92 GBP), RELX (+ 2,81 Prozent auf 29,97 GBP), Diageo (+ 2,44 Prozent auf 17,43 GBP) und Coca-Cola European Partners (+ 2,41 Prozent auf 113,61 USD). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen NatWest Group (-8,14 Prozent auf 5,84 GBP), Antofagasta (-5,01 Prozent auf 31,10 GBP), Fresnillo (-4,96 Prozent auf 22,40 GBP), Endeavour Mining (-4,89 Prozent auf 37,54 GBP) und Computacenter (-3,90 Prozent auf 50,50 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 136.602.312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 274,897 Mrd. Euro.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net