DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,24 -2,5%Nas 26.492 -0,4%Bitcoin 55.980 +0,7%Euro 1,1547 +0,1%Öl 79,7 +0,4%Gold 4.255 +4,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
FTSE 100 aktuell

Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

Schlussendlich herrschte in London ein ruhiger Handel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Auto Trader Group PLC
6.15 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
133.00 EUR 2.00 EUR 1.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola HBC AG
56.70 EUR -0.10 EUR -0.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ConvaTec PLC
2.56 EUR -0.14 EUR -5.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Endeavour Mining PLC
44.48 EUR 2.34 EUR 5.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Fresnillo PLC
33.04 EUR 3.04 EUR 10.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Glencore plc
6.70 EUR 0.29 EUR 4.52 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HSBC Holdings plc
17.77 EUR -0.78 EUR -4.23 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Investec PLCShs
7.85 EUR 0.15 EUR 1.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lloyds Banking Group
1.36 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Next PLC
175.65 EUR 0.70 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Prudential plc
12.80 EUR -0.19 EUR -1.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Vodafone Group PLC
1.35 EUR -0.02 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
FTSE 100
10,888.30 GBP 8.92 GBP 0.08 %
News | Analysen

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 10.888,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,233 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10.879,00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10.879,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.836,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.952,31 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,186 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 10.679,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10.219,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.142,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,42 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Next (+ 5,74 Prozent auf 156,60 GBP), Endeavour Mining (+ 5,67 Prozent auf 38,42 GBP), Fresnillo (+ 4,49 Prozent auf 27,47 GBP), Glencore (+ 4,12 Prozent auf 5,73 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 3,92 Prozent auf 50,15 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Prudential (-6,39 Prozent auf 10,25 GBP), HSBC (-4,67 Prozent auf 15,11 GBP), Auto Trader Group (-2,84 Prozent auf 5,20 GBP), ConvaTec (-2,44 Prozent auf 2,24 GBP) und Vodafone Group (-2,14 Prozent auf 1,14 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 107.205.369 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 320,106 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle Glencore Aktie News

Werbung

Glencore Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Glencore nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.