Gute Stimmung in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen

FTSE 100 aktuell

05.08.26 17:57 Uhr

Schlussendlich herrschte in London ein ruhiger Handel.

Letztendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 10.888,30 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 3,233 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,003 Prozent schwächer bei 10.879,00 Punkten in den Mittwochshandel, nach 10.879,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10.836,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.952,31 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0,186 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Wert von 10.679,03 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der FTSE 100 bei 10.219,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.142,73 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,42 Prozent nach oben. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Next (+ 5,74 Prozent auf 156,60 GBP), Endeavour Mining (+ 5,67 Prozent auf 38,42 GBP), Fresnillo (+ 4,49 Prozent auf 27,47 GBP), Glencore (+ 4,12 Prozent auf 5,73 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 3,92 Prozent auf 50,15 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Prudential (-6,39 Prozent auf 10,25 GBP), HSBC (-4,67 Prozent auf 15,11 GBP), Auto Trader Group (-2,84 Prozent auf 5,20 GBP), ConvaTec (-2,44 Prozent auf 2,24 GBP) und Vodafone Group (-2,14 Prozent auf 1,14 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 107.205.369 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 320,106 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net